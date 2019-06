Napoli, Diawara e Allan in uscita: la situazione a centrocampo

Napoli, Diawara ai saluti. Allan non più incedibile. Ecco la situazione nel centrocampo di Carlo Ancelotti

Il centrocampo del Napoli saluta Amadou Diawara. Nel frattempo De Laurentiis apre alla cessione di Allan. Allo stato attuale, lì in mediana, rimangono due elementi a Carlo Ancelotti: Piotr Zielinski e Fabian Ruiz. Tuttavia, i partenopei interverranno sul mercato per puntellare il reparto e dare all’allenatore le giuste alternative in vista dei tanti impegni della stagione.

Il profilo che piace è Veretout della Fiorentina. Ma le trattative per Lozano e James Rodriguez tengono in stand by tutte le altre operazioni. Ma una cosa è certa: l’identikit del giocatore che serve al Napoli è quello del francese.