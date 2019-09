Napoli, domani la Samp: con Younes due possibilità per la formazione

Il Napoli si prepara al debutto casalingo: Ancelotti studia le possibili rotazioni in vista dell’esordio Champions con il Liverpool

Ancor prima di vincere, contro la Samp, al Napoli visto nelle prime due uscite, servirà convincere. Il San Paolo ha risposto e una folta cornice di pubblico vorrà vedere questo Napoli un po’ instabile di inizio stagione tornare a essere squadra solida, matura e competitiva per i vertici. Per farlo, Carlo Ancelotti dovrà mandare in campo i migliori, che non significa i migliori sulla carta, ma quelli che, rientrando dalla sosta per le nazionali e con il Liverpool all’orizzonte, offriranno maggiori garanzie.

Tra i pali ci sarà Meret, e giocherà anche contro il Liverpool. Difesa con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e uno tra Ghoulam e Mario Rui, con l’algerino favorito e il portoghese pronto per i reds. I dubbi maggiori Ancelotti li avrà dalla cintola in sù. Milik non è ancora disponibile e Insigne, rientrato solo ieri a lavorare col gruppo, vivrà un week end di riposo precauzionale in attesa della Champions. Sulla destra agirà certamente Callejòn e sicuro di una maglia da titolare sarà anche Amin Younes. Molto dipenderà da come Ancelotti vorrà utilizzare il tedesco, ago della bilancia di questa formazione. Se l’ex Ajax andrà a giocare sulla sinistra, da vice Insigne, allora ecco che in mediana si potrebbe concedere un turno di riposo a Zielinski (180 minuti con la Polonia) e Allan (rientrato solo ieri dalle fatiche col Brasile), dando spazio così a Fabian e al giovane Elmas. Con questo assetto, il dubbio resterebbe in attacco. Chi sarà il partner di Mertens? Lozano arriverà alla gara con un solo allenamento nelle gambe e Llorente non ha ancora i 90 minuti: comunque vada, sarebbe un rischio. Più probabile quindi che Ancelotti scelga un centrocampista in più, mandando Zielinski o Elmas sulla fascia mancina, e schierando quindi Younes in avanti alle spalle del belga.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Elmas, Fabian; Callejòn, Younes, Zielinski; Mertens.