Napoli, dopo Di Lorenzo si punta ai due Rodrigo…

Di Lorenzo sarà ufficialmente un giocatore del Napoli nelle prossime 48 ore. Per l’esterno alto il primo obiettivo è De Paul. Torna il nome di Rodrigo del Valencia

Dopo aver chiuso Giovanni Di Lorenzo con l’Empoli, operazione da 10 milioni di euro con quinquennale da un milione e mezzo circa a stagione per il giocatore, il Napoli punta forte su un altro calciatore di una società ‘amica’ come da sempre è l’Udinese.

Con la difficoltà evidente ad arrivare a Lozano, per il quale la concorrenza è spietata e il prezzo difficilmente praticabile, e Ilicic, blindato dall’Atalanta e non più giovanissimo, Giuntoli ha individuato in Rodrigo De Paul il profilo ideale per aumentare il tasso di fantasia e qualità del reparto offensivo azzurro. Giovane, ma già esperto, ingaggio facilmente alla portata e i noti ottimi rapporti con l’Udinese ne fanno la soluzione migliore sul tavolo. De Laurentiis ne ha già parlato con i Pozzo che in prima istanza avrebbero sparato altissimo, addirittura 35 milioni di euro contro i 20 della valutazione che ne fa inizialmente il Napoli, ma trattare, tra questi due club, non è mai stato un problema e non è da escludere l’inserimento di qualche contropartita tecnica come avvenne con Britos (per il Watford) e Zapata ai tempi dell’operazione Allan.

De Paul, che in questo momento è in ritiro con l’Argentina preparando la Copa America, ha ricevuto ieri in visita i suoi procuratori nel centro sportivo dell’AFA a Ezeiza (Buenos Aires). Dopo l’allenamento, il primo del ritiro di preparazione dell’albiceleste, ha pranzato con loro e alcuni amici a Puerto Madero, presente anche Angel Correa dell’Atletico Madrid, assistito dalla stessa agenzia e a sorpresa non convocato da Scaloni per la Coppa. Durante il pranzo si è accennato anche al futuro del ragazzo che è cresciuto nel mito di Maradona e che sposerebbe con gioia la destinazione partenopea. Sul giocatore sembravano esserci già le mani dell’Inter, i cui i rapporti con l’entourage sono ottimi essendo lo stesso che gestisce Lautaro Martinez e che è molto vicino a Diego Milito, ma in questo momento il club nerazzurro è alle prese con una fase di rivoluzione del progetto tecnico a differenza di un Napoli che ha già le idee chiarissime e questo potrebbe fare la differenza.

De Paul non è l’unico Rodrigo che il Napoli sta cercando per l’attacco. L’altro è Rodrigo Machado, del Valencia, vecchio pallino di Giuntoli. Fattibilità dell’operazione molto più complessa, ma il giocatore, deluso da una stagione poco felice tranne che nella parte finale in cui ha anche perso la nazionale spagnola, potrebbe considerare che sia arrivato il momento di cambiare aria. Il suo post su Instagram di ieri sera, per celebrare la vittoria della Copa del Rey, ha non poche sembianze di un messaggio di addio. Il Napoli resta alla finestra sperando che il prezzo possa calare, e un po’ calerà, ma il Valencia difficilmente farà troppi sconti rispetto ai 40 milioni richiesti l’anno scorso.