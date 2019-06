Napoli: «Ecco la prima grossa bufala della stagione» – FOTO

Il Napoli mette in vendita Allan e Insigne con l’assenso di Ancelotti? Il club azzurro smentisce con un tweet

Il Napoli smentisce le voci di mercato sulle possibili cessioni di Allan e Insigne. Ancelotti avrebbe dato l’assenso all’addio dei due calciatori, il club azzurro parla di bufale sul suo account Twitter ufficiale.

«La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate».

LEGGI ANCHE: Napoli, 130 milioni per gli acquisti: due big saranno sacrificati?