Napoli, espulsione Osimhen: rischio tre giornate di squalifica, ma c’è una attenuante

L’espulsione di Osimhen contro il Venezia potrebbe valere tre giornate di squalifica al nigeriano, ma c’è un’attenuante per l’attaccante del Napoli

La stagione di Victor Osimhen è partita con il piede sbagliato, con l’espulsione dopo soli 22′ di partita contro il Venezia per una sbracciata in area di rigore su Heymans. Il cartellino rosso sventolato da Aureliano è parso subito severo ma, come riportato il Corriere dello Sport, ci può stare visto anche il supporto del Var.

Per questo motivo, l’attaccante del Napoli rischierebbe tre giornate di squalifica con tanto di assenza nel big match con la Juventus al rientro dalla sosta. C’è però un’attenuante per Osimhen. La condotta, infatti, non è violenta e per questo il Giudice Sportivo potrebbe infliggergli un solo turno di stop.