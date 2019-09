Napoli: Fabian Ruiz trascina la Spagna contro la Romania

Fabian Ruiz ha disputato una grande partita in Romania-Spagna. Il centrocampista del Napoli ha fatto la differenza

La Spagna ha centrato in Romania un’importante vittoria per 2-1. Fabian Ruiz è stato tra i principali trascinatori. Schierato come interno di destra nel 433, il centrocampista ex Betis è stato una delle principali fonti di gioco della Spagna.

Ha effettuato 92 passaggi totali, con la bellezza di 5 passaggi chiave. Le grandi prestazioni col Napoli lo stanno facendo affermare anche in Nazionale, anche se Ancelotti deve decidere se schierarlo come mediano o se invece qualche metro più in avanti. In futuro, non sarà facile per i partenopei resistere alle molte offerte per lui.