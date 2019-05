Napoli, Fabian Ruiz vede nerazzurro e si risveglia! A secco da dicembre

Doppietta nel giro di 7′: il Napoli stende l’Inter grazie a Fabian Ruiz. Resurrezione dello spagnolo, ultimo gol contro l’Atalanta

Incredibile al San Paolo: il Napoli strapazza l’Inter con un roboante 4-1 che porta la doppia firma di Fabian Ruiz.

Doppietta nel giro di 7′ inaspettata per lo spagnolo: il giocatore stende i nerazzurri e ritrova la rete che mancava da dicembre contro… i nerazzurri, sì, ma dell’Atalanta. Il giocatore non segnava dalla 14° giornata di Serie A, quando i partenopei batterono 2-1 i bergamasci in casa.