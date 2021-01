Il Napoli riabbraccia Victor Osimhen: l’attaccante nigeriano non scendeva in campo con la maglia azzurra dall’8 novembre scorso

Victor Osimhen è tornato in campo dopo più di due mesi di assenza. Chance a partita in corso per l’attaccante nigeriano contro il Verona.

Osimhen non giocava una partita con la maglia del Napoli dall’8 novembre scorso a causa prima di un infortunio alla spalle e poi del Coronavirus.