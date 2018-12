Napoli-Frosinone highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Napoli-Frosinone highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. Gli azzurri di Carlo Ancelotti, reduci dal successo in casa dell’Atalanta e con 32 punti in classifica, ricevono la compagine allenata da Moreno Longo (penultima con 8 punti) in una sfida da testa-coda del campionato. Il Napoli punta alla vittoria per non perdere terreno dalla Juventus capolista (40), mentre i ciociari cercano punti preziosi per alimentare l’obiettivo salvezza.

Negli unici due precedenti giocati in Serie A, larghe vittorie napoletane: nel gennaio 2016, a Frosinone, successo azzurro per 5-1; poi, nel maggio dello stesso anno, vittoria per 4-0 al ‘San Paolo’. Dopo due anni e mezzo, la sfida si ripropone nel massimo campionato; ecco i gol e gli highlights di Napoli-Frosinone:

NAPOLI-FROSINONE 1-0 – Lorenzo Insigne pesca Piotr Zielinski che raccoglie un dolce assist dentro l’area e piazza la palla in fondo alla rete vicino il palo destro. Che conclusione chirurgica! Porta il risultato sull’1 a 0.

NAPOLI-FROSINONE 2-0 – Grande iniziativa personale di Adam Ounas che conclude con un tiro da 25 metri. Il pallone si infila all’incrocio di sinistra e batte il portiere. E’ il raddoppio del Napoli.