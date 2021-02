Napoli, furia De Laurentiis: ipotesi ritiro punitivo. Poi il ripensamento

La sconfitta per 4-2 del Napoli contro l’Atalanta non è andata giù ad Aurelio De Laurentiis: il presidente ha pensato anche al ritiro punitivo

Aurelio De Laurentiis non avrebbe mandato giù facilmente la sconfitta contro l’Atalanta di ieri per 4-2 al Gewiss Stadium. Il presidente del Napoli, che si trova a Roma per l’elezione del presidente FIGC, ha pensato anche al ritiro punitivo dopo la gara.

Secondo quanto riportato da Repubblica poi il presidente De Laurentiis è tornato sui propri passi anche tenendo conto delle tante assenze non rinunciando però al silenzio stampa.