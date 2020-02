Napoli, Gattuso: «Non sottovalutiamo niente. Insigne…»

Il tecnico del Napoli Gattuso ha commentato la vittoria conquistata nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter

Gennaro Gattuso ha analizzato la vittoria in Coppa Italia contro l’Inter: «Rispettiamo l’avversario, ma voglio vedere sempre questo atteggiamento. Complimenti ai miei ragazzi, dobbiamo continuare così. Non possiamo permetterci di sottovalutare niente e comportarci come sagome».

«Insigne? Ha il ginocchio gonfio, non era a disposizione anche se è venuto in panchina. Nemmeno Koulibaly si sentiva al 100%», ha concluso il tecnico del Napoli ai microfoni di Rai Sport.