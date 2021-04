Napoli, Gattuso può sorridere: Ospina è recuperato

Il Napoli recupera Ospina dall’infortunio alla mano. Il portiere si è allenato con la squadra

Buone notizie per Gennaro Gattuso e il Napoli in vista della partita di domani contro la Juventus. Gli azzurri, infatti, hanno recuperato David Ospina. Il portiere si era infortunato a una mano, ma oggi si è allenato con la squadra come riportato dal club partenopeo in un comunicato ufficiale.

«David Ospina è stato sottoposto a controllo, come previsto, alla Clinica Pineta Grande con il Dottor Domenico Falco. Il giocatore ha svolto l’intera seduta in gruppo».