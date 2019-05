Napoli, Ghoulam: importante decisione per la prossima stagione

Napoli, Ghoulam dopo i problemi fisici di questa annata, prende un’importante decisione in vista della prossima stagione

Faouzi Ghoulam è rientrato a pieno regime nel Napoli di Ancelotti solo per l’ultima gara con il Bologna, causa problemi fisici, soprattutto al ginocchio. Oggi arriva una notizia che rasserena gli animi di tutti i tifosi azzurri.

Infatti Ghoulam non partirà per la Coppa d’Africa con la sua Algeria, per recuperare al meglio in vista della prossima stagione, e quindi partirà subito per il ritiro di Dimaro.