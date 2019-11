Napoli, Giuntoli: «C’è unità di intenti. Liverpool? Miglior club al mondo»

Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha parlato a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Liverpool ad Anfield

Cristiano Giuntoli è intervenuto nel pre-partita di Liverpool-Napoli per rispondere alle domande degli studi di Sky Sport. Ecco l’intervento del dirigente, che ha parlato della situazione del club e dell’importanza della gara di Champions League.

«Il mio ruolo? Un dirigente è vicino alla squadra e all’allenatore, fa da collante. C’è grande unità di intenti. Si tratta di una partita che può veramente darci il passaggio del turno in anticipo. Siamo molto concentrati, c’è grande voglia di far bene. Multe arrivate il giorno della partita di Champions League? Siamo stati fortunati, la partita di oggi non distoglie la concentrazione di nessun giocatore, è troppo importante. Di Lorenzo alto? C’è volontà di arginare la loro forza senza perdere la nostra identità. Giovanni ci può anche dare una grande mano in fase offensiva. C’è un occhio di riguardo nei confronti del Liverpool che penso sia la squadra più forte del mondo».