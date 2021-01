Napoli, Giuntoli: «Milik parla con alcuni club, stiamo a vedere»

Cristiano Giuntoli parla del mercato del Napoli e dei possibili giocatori in uscita. Ecco le dichiarazioni del ds azzurro

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della gara di Coppa Italia contro l’Empoli. Le sue parole sul mercato.

MERCATO – «Lobotka non è in uscita, l’entourage di Milik sta parlando con alcuni club perciò aspettiamo che si trovi una soluzione».

CAMPIONATO ALTALENANTE – «È un’annata particolare, si gioca spesso e non vorrei cercare alibi, anche per rispetto dei ragazzi che stanno facendo bene. Abbiamo però una situazione d’emergenza in un alcune zone di campo e abbiamo pagato le assenze».