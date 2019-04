Napoli, Guidolin svela un retroscena: «Ho detto no a De Laurentiis»

Il Napoli non è l’unica squadra italiana rifiutata da Guidolin: «Ho parlato con Lazio e Inter, ma ho deciso di non accettare»

L’ex allenatore dell’Udinese Francesco Guidolin ha parlato a Tribalfootball.com. Durante l’intervista, ha svelato alcuni interessanti retroscena in merito all’interesse di diverse società italiane nei suoi confronti: «Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di allenare il Napoli, ma ho detto no a De Laurentiis».

Guidolin continua: «Ho parlato con la Lazio e con l’Inter, ma ho deciso di non accettare. L’esperienza in Galles è stata positiva, spero che mi capiti di nuovo, mi piacerebbe allenare ancora in Premier o in Championship con un bel progetto».