In casa Napoli, nonostante manchi la qualificazione aritmetica agli ottavi, si festeggia per i risultati di Hamsik e Mertens

Nonostante la vittoria con la Stella Rossa non abbia ancora assicurato il passaggio agli ottavi di Champions, in casa Napoli c’è comunque spazio per i sorrisi. Capitan Hamsik, infatti, scendendo in campo ieri sera, ha toccato quota 514 presenze con la maglia azzurra, un record per il club campano. Non solo, lo slovacco è stato anche autore di un gol: per lui si è trattata di una vera e propria liberazione, che lo porta a 123 marcature con la casacca del Napoli.

L’altro sorriso, invece, arriva da Mertens: l’attaccante belga, infatti, con la doppietta realizzata con la Stella Rossa, è arrivato a quota 100 con il club di De Laurentiis. Un’iniezione di fiducia non da poco per la punta tascabile di Ancelotti: nelle ultime settimane, infatti, ha ritrovato la continuità che gli mancava e adesso il tecnico difficilmente rinuncerà a lui.