Come e dove ha giocato Younes in Napoli-Hellas Verona. I partenopei si sono disegnati con un 3241 in fase di possesso

Younes è tornato in campo dal primo minuto in Napoli-Hellas Verona. Come si può vedere, l’ex Ajax ha giocato largo a sinistra. Il Napoli si è disegnato con un 3241 asimmetrico.

A destra, era il terzino che dava ampiezza (Malcuit) mentre a sinistra l’ala era larga (Younes). Callejon e Insigne trequartisti, alle spalle di Milik unica punta. Si vede bene nella slide sopra.