Napoli: i partenopei tirano molto, ma sono poco pericolosi

Il Napoli di Gattuso tira molto verso la porta. Tuttavia, la pericolosità complessiva della squadra è bassa

La stagione del Napoli di Gattuso si sta rivelando estremamente complicata e discontinua. Ci sono dati interessanti sulla produzione offensiva: i partenopei hanno finora segnato abbastanza poco, solo 41 gol.

E dire che il Napoli è la seconda squadra che tira di più in Serie A: ben 482 conclusioni. Tuttavia, sono spesso tiri dalla bassa pericolosità. Basti pensare che i partenopei sono solo al quinto posto per Expected Goals totali, 44.56. Vuol dire che il Napoli conclude molto, ma lo fa spesso da posizioni lontane, in cui la probabilità di segnare è bassa.