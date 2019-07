Napoli, i prossimi movimenti di mercato dopo il capolavoro Manolas

Ufficializzato l’acquisto di Manolas, il Napoli prosegue nella sua campagna estiva tra colpi in entrata e in uscita

L’operazione forse più significativa della storia del Napoli di De Laurentiis è ormai in archivio e non c’è tempo per le celebrazioni, perchè quest’estate il Napoli ha deciso di fare le cose in grande. Ufficializzato Manolas, De Laurentiis e Giuntoli passano appresso: uscite, reparto offensivo, giovane centrocampista e terzino sinistro sono nell’ordine le prossime priorità.

Innanzitutto qualche cessione quindi, anche se non necessariamente di un big. Mentre Verdi si avvicina al Torino, si cerca ancora squadra per Hysaj e Mario Rui, valutati rispettivamente 20 e 18 milioni di euro. Alla lista si aggiungono Rog, Inglese, Ounas, Tonelli e Vinicius. In alcuni casi, soprattutto quello dell’algerino, ci si dovrà accontentare di un prestito, ma per il resto il Napoli ha potenzialmente abbastanza materiale a disposizione da potersi finanziare l’intero mercato in entrata: non solo il colpo James Rodriguez ma, se tutto si incastra come si deve, anche quello Lozano.

Difficile ma non impossibile a centrocampo Veretout: il francese piace e c’è accordo sull’ingaggio da gennaio e il Napoli sta tenendo ancora sulle spine il viola che per questo motivo temporeggia con il Milan. Senza la cessione di un big però, è più probabile che il Napoli scelga un giovane come Almendra o Elmas, che allunghi la rosa non essendo penalizzante nella lista dei 25 e che accetti di crescere alle spalle di Allan, Zielinski e lo straordinario Fabian Ruiz che potenzialmente potrebbero finire a contendersi due maglie in tre.

Questo se il Napoli dovesse rinforzarsi, come pare, sugli esterni alti. Prosegue la trattativa James, ma anche per quella Lozano il Napoli è molto in là. Non è detto che il doppio colpo passi per forza per la cessione di Insigne, anzi. Partisse il capitano poi, a quel punto il Napoli potrebbe pensare anche alla ciliegina sulla torta di una prima punta da affiancare a Milik.

Infine, storia probabilmente da destinare agli ultimi giorni di mercato, ad Ancelotti servirà un terzino sinistro per sostituire, eventualmente, la partenza di Mario Rui. L’identikit è chiaro e sarà quello di un secondo di Ghoulam. Occhio a Fares, ma se la Spal lo valuta davvero 20 milioni, più probabile un nome a sorpresa tra i tanti sul taccuino di Giuntoli da cui non è mai stato cancellato, in ogni caso, il nome di Castagne.