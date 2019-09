Il presidente del Genk avanza una richiesta alquanto bizzarra ad Ancelotti: ecludere Mertens dalla gara tra belgi e Napoli

Si avvicina Genk-Napoli: ha fatto discutere la richiesta di Croonen, presidente del club belga al tecnico Ancelotti. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Marte.

«Chiedo solo ad Ancelotti di non far giocare Mertens contro di noi perché di certo entrerà nella storia del Napoli eguagliando o magari superando Maradona e glielo auguriamo, ma speriamo lo faccia in un’altra partita».