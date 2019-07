Napoli, il tempo stringe: per James e Pepè adesso o mai più

Real stanco della trattativa, vuole vendere James nelle prossime 48 ore! PSG in vantaggio per Pepè, ma se non esce Neymar…

Il Napoli vuole almeno un grande colpo in avanti e mentre si concretizza il rischio di perdere James, gli azzurri sognano il capolavoro Pepè. Situazioni di mercato agli antipodi, in cui il tempo gioca un ruolo diverso ma decisivo.

Per il colombiano il Napoli ha sposato la strategia dell’attesa: l’operazione De Laurentiis vuole farla solo in prestito e ogni giorno che passa indebolisce la posizione del Real Madrid, che vuole venderlo. Questo almeno finchè un acquirente non si palesi, e di fatti, un acquirente si è palesato, ma è quell’Atletico Madrid a cui Florentino non vorrebbe cederlo e se il Napoli ha ancora delle chance lo deve a questo. In Spagna però, fonti vicine all’Alteti, raccontano che Florentino sia stanco di aspettare e, se non avrà un’offerta dal Napoli o chicchessia, si convincerà a cedere James ai rivali dopo le prossime 48 ore. Se l’attesa non ha pagato, il Napoli può ancora giocarsi la carta a sorpresa di un attacco improvviso e decisivo: basterebbe, in ultima battuta, offrire al Real anche meno della richiesta di 50 milioni che arriverebbero a coprire i colchoneros.

Il tempo soprattutto, è fondamentale per il colpaccio Pepè. Il giocatore del Lille, su cui ci sono alcuni tra i più grandi club europei, ha scelto ormai il PSG che però non si imbatterebbe in una trattativa del genere senza prima aver venduto Neymar. Data la concorrenza e lo spessore delle altre società in ballo, l’unico modo che avrebbe il Napoli di prendere Pepè, sarebbe quello di stringere i tempi per anticipare tutte le pretendenti, sceicchi compresi. Oltre a trovare un accordo rapido col Lille, e date le cifre in ballo non sarà semplice, il Napoli dovrà riuscire nell’impresa di convincere il calciatore, non solo a mollare l’idea Paris, ma anche a scegliere una destinazione che per blasone potrebbe essere di partenza solo una seconda scelta.