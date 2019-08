Napoli in ansia, brutto infortunio per Lozano: i dettagli

Hirving Lozano è uscito zoppicando vistosamente dal match di campionato contro il Den Haag: Napoli in ansia

Il Napoli trattiene il fiato. Hirving Lozano si è infortunato seriamente nella gara di campionato contro il Den Haag. Il messicano è stato schierato titolare da Van Bommel e dopo un duro colpo è uscito accompagnato fuori a braccia dallo staff sanitario del Psv.

Nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio, sperando che non ci sia nulla di rotto. L’attaccante, come è noto, è vicinissimo al trasferirsi al Napoli ma questo infortunio potrebbe complicare l’affare.