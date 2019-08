Napoli, in una settimana la Juve e il mercato: tutto ciò che può accadere

Giorni caldi per il Napoli, tra il primo grande scontro diretto all’Allianz Stadium e la chiusura del mercato

Sono ore decisive e definitive per il mercato del Napoli. Proprio le stesse che il gruppo, guidato da Ancelotti, sta vivendo nella preparazione della trasferta di Torino. Cosa può ancora accadere nei prossimi giorni?

In entrata il Napoli un colpo lo farà, e lo farà in avanti. Sarà Llorente, presumibilmente, il rinforzo che De Laurentiis regalerà in extremis ad Ancelotti. La situazione Icardi non si sbloccherà e Ancelotti preferisce l’usato sicuro spagnolo alle prospettive del giovane ecuadoriano Campana. Sul fronte James Rodriguez niente di nuovo: l’infortunio potrebbe anche convincere il Real ad accettare il prestito con diritto, ma immaginare che De Laurentiis riconosca 6,5 milioni di ingaggio più parte dei diritti di immagine a un 28enne che verrebbe inizialmente per giocare una sola stagione con una lesione muscolare sul groppone, risulta al quanto complicato.

In uscita è dove si muovono il maggior numero di situazioni: Ounas va al Nizza, prestito a 2,2 milioni con diritto di riscatto a 25 più 30% della futura eventuale rivendita. Ottima operazione. Resterà invece Verdi, che partirebbe solo arrivasse un ulteriore calciatore offensivo che verosimilmente non arriverà. In uscita anche Chiriches e Tonelli, uno dei due o addirittura entrambi. Per il rumeno si cerca la quadra col Sassuolo: il Napoli tiene alto il prezzo (15 milioni di richiesta iniziale, poi trattato a 12 più bonus) con il club emiliano che prova ad abbassare le cifre e così proverà a fare fino alla fine. Sull’ex Roma ed Empoli c’è sempre in pole la Fiorentina, che potrebbe aggiudicarselo in prestito con diritto di riscatto, ma non è così scontato che lo faccia qualora partisse anche Chiriches. Insomma, operazioni da ultimo giorno.

Dal campo il Napoli riceve buone notizie: il gruppo è al completo e anche Milik è tornato ad allenarsi con gli altri per poter essere a disposizione di Ancelotti per Torino, mentre Lozano, che ieri si è presentato dicendosi già ben conscio del fatto che Juventus-Napoli sia la madre di tutti le partite, oggi effettuerà il suo quarto allenamento in gruppo, candidandosi per un debutto allo Stadium presumibilmente a gara in corso.