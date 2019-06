Fiorentina, Bologna e anche Atalanta lavorano per ingaggiare il centravanti Roberto Inglese, di proprietà del Napoli

Roberto Inglese ha disputato una buona annata in prestito al Parma ma non tornerà alla base. Il Napoli non punta su di lui e attende l’offerta giusta per lasciarlo andare.

Secondo Nicolò Schira, il giocatore può garantire una importante plusvalenza. Tanti gli interessamenti: dopo l’Atalanta si sono fatte avanti Fiorentina e Bologna.