Napoli che guarda al futuro: ancora da comprendere la vicenda allenatore, intanto molti calciatori sono nel mirino di altri club. Su Insigne…

Ore cruciali per comprendere il futuro tecnico del Napoli: sarà ancora Maurizio Sarri l’allenatore? Gli ultimi incontri, sia il pranzo tenuto nell’abitazione dell’allenatore con il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, che la cena con l’intera squadra non hanno schiarito l’orizzonte. Manca la risposta del tecnico, con la società che deve inevitabilmente cautelarsi per trovare un adeguato avvicendamento. Il nome di Carlo Ancelotti è in tal senso una garanzia che dovrebbe andare oltre ogni ragionamento del genere. Intanto la sessione di calciomercato si avvicina e tanti dei calciatori del Napoli che hanno segnato il triennio di Sarri sono giocoforza finiti nel radar della concorrenza internazionale: detto di Jorginho, un’altra big della Premier League si sarebbe fatta avanti per Lorenzo Insigne.

Arsenal su Insigne

Secondo quanto appreso in esclusiva dalla redazione di CalcioNews24.com, l’Arsenal sarebbe seriamente intenzionata ad aprire una trattativa per Lorenzo Insigne. Figlio di Napoli e fresco di ricco rinnovo contrattuale, appare decisamente complesso immaginarlo altrove. Eppure il club londinese è intenzionato a provarci: sul piatto una cifra che si aggirerebbe intorno ai cinquanta milioni di euro. Un importo che potrebbe far vacillare alcune certezze ma che con ogni probabilità non basterebbe a convincere il Napoli ad optare per la clamorosa cessione. Fin dove potrebbe spingersi l’Arsenal pur di garantirsi le prestazioni di Lorenzo Insigne? Ed il Magnifico prenderebbe in considerazione l’ipotesi di lasciare la squadra della città in cui è nato e cresciuto per trasferirsi nella ricca Premier League? Ad oggi c’è da annotare il deciso interessamento avanzato dall’Arsenal. Per il futuro, citando proprio il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che così si è espresso sul futuro di Maurizio Sarri, chi vivrà vedrà.