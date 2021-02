Lorenzo Insigne parla dopo la vittoria del suo Napoli contro la Juventus. Le parole dell’attaccante azzurro dopo il match

Ai microfoni di Sky Sport, Lorenzo Insigne ha parlato dopo la vittoria del suo Napoli contro la Juventus.

LA GARA – «Siamo contenti per il risultato e per la prestazione. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine. Abbiamo giocato uno in meno perché Lozano era stanchissimo, ci siamo compattati e abbiamo portato un risultato importante da squadra. Spero che possiamo trovare continuità. Non stiamo facendo benissimo però stiamo avendo tanti problemi, non è facile, bisogna guardare avanti».

RIGORE – «Ero sereno, ho la fiducia dei miei compagni e del mister, quello mi basta. Dispiace per la Supercoppa, ci ho messo una pietra sopra. Penso a migliorarmi e cerco sempre di migliorarmi».