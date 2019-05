Napoli-Inter, San Paolo mezzo vuoto: previsti 30 mila spettatori

Come già successo in stagione sarà un San Paolo tutt’altro che gremito quello che accoglierà Napoli e Inter stasera

A differenza di quanto accade a San Siro, sarà un San Paolo tutt’altro che colmo quello che stasera ospiterà il match tra Napoli e Inter. Secondo le informazioni di Repubblica, infatti, l’impianto napoletano offrirà un colpo d’occhio non particolarmente accattivante: previsti circa 30mila spettatori per l’ultima recita casalinga della squadra di Carlo Ancelotti, già sicura del secondo posto.

Un leit motiv che si ripete da inizio stagione per la squadra di Ancelotti che, tolti i match di cartello, non ha mai potuto contare su un San Paolo sold out.