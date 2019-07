Napoli, per James Rodriguez puoi contare su Zidane e Jorge Mendes

Il Napoli per arrivare a James Rodriguez può contare sull’aiuto fondamentale di Zinedine Zidane e Jorge Mendes

Il Napoli vuole James Rodriguez e per raggiungere il sogno colombiano chiede aiuto a due pezzi da 90: Jorge Mendes e Zinedine Zidane. La situazione non è cambiata: il Real Madrid chiede 42 milioni di euro per liberare il colombiano, mentre il Napoli spinge per il prestito con diritto di riscatto.

Il super manager portoghese potrebbe sbloccare l’affare provando a convincere le merengues ad accettare l’offerta azzurra. L’altro alleato nell’operazione è il tecnico del Real Zinedine Zidane, per cui ormai James è fuori dal progetto tecnico.