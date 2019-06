Napoli, James Rodriguez e Lozano richiedono sacrifici: chi potrebbe partire

Calciomercato Napoli, James Rodriguez e Lozano in entrata solo con cessioni illustri. I nomi dei big e non solo

Non più di una settimana fa, De Laurentiis affermava che solo uno tra Lozano e James Rodriguez avrebbe vestito la maglia del Napoli: «Non posso prendere due così per non farli giocare, anche perché abbiamo i nostri da tutelare. Abbiamo Milik, Mertens, Insigne, Younes che sono straordinari». Tuttavia, disse anche che: «se vendiamo, compriamo».

Negli scenari possibili, secondo la ricostruzione di Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare la coppia di attaccanti sognata da Carlo Ancelotti. In questo caso ci sarebbe un reparto (quello offensivo) da sfoltire (ma anche per far quadrare i conti). Tra i big, potrebbe partire uno tra Insigne e Mertens. Tra gli altri, in uscita ci sono Ounas (che interessa al Parma) e Verdi (che piace a Torino, Atalanta e Sampdoria).