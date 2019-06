Napoli James Rodriguez: spunta l’obbligo di riscatto in caso di scudetto

Napoli e Real Madrid in trattativa per James Rodriguez: spunta l’obbligo di riscatto in caso di Scudetto vinto dai partenopei

Il grande colpo di mercato del Napoli, inutile dirlo, rimane James Rodriguez. Il Real Madrid si sta ammorbidendo e sarebbe d’accordo a cederlo in prestito e non solo a titolo definitivo.

Come riportato da ‘Tuttosport‘, il Napoli pagherebbe 5 milioni per il prestito oneroso con riscatto fissato a 30-35:l’obbligo scatterebbe qualora Insigne e compagni diventassero campioni d’Italia per la terza volta nella storia.