È un autogol che mi fa male perché è arrivato dopo una rimonta incredibile. Mi dispiace ma devo, dobbiamo accettarlo: siamo forti. L’abbiamo dimostrato. Lo dimostreremo 💪🏿 C'est un but contre notre camp qui me fait mal car il est venu après un retour incroyable. Je suis désolé mais je dois – nous devons l'accepter: nous sommes forts. Nous l'avons montré. Nous allons le prouver 💪🏿 It's an own goal that hurts me because it came after an incredible comeback. I'm sorry but I have to – we have to accept it: we are strong. We showed it. We will prove it 💪🏿 #KK #JuveNapoli