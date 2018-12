Napoli, messaggi di supporto di Ghoulam e Boateng a Koulibaly – FOTO

Il terzino del Napoli Faozi Ghoulam e il centrocampista del Sassuolo Jerome Boateng dicono no al razzismo su Twitter: solidarietà a Koulibaly

L’episodio di razzismo nei confronti di Koulibaly a San Siro continua a scatenare proteste nel mondo del calcio. Gli impietosi ululati hanno condizionato pesantemente il difensore del Napoli, arrivando fino all’espulsione per una reazione spropositata all’arbitro. Il mondo del calcio e le istituzioni si sono schierate con lui, promettendo severe sanzioni agli ultras nerazzurri e provvedimenti seri.

Oltre agli organi del calcio, anche molti calciatori si sono schierati con Koulibaly, che ieri stesso ha detto la sua sui social. Stamattina è stato il turno di Cristiano Ronaldo, ma anche il compagno Faozi Ghoulam e Kevin-Prince Boateng hanno voluto mostrare solidarietà verso il calciatore. Queste le parole del terzino del Napoli: «Fa male ascoltare versi razzisti rivolti a un fratm. Tutto il resto è secondario. Resta soltanto tanta amarezza comunque #forzanapolisempre». Il centrocampista del Sassuolo ne ha invece abbastanza: «I am,you are, we are all @kkoulibaly26 #notoracism #enoughisenough».