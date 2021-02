Napoli, la delusione di Bakayoko: «A fine primo tempo eravamo tristi e arrabbiati»

Tiemoue Bakayoko ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Granada

Tiemoue Bakayoko, centrocampista del Napoli, ai microfoni dei canali ufficiali della UEFA ha commentato la sconfitta degli azzurri in Europa League contro il Granada.

«Purtroppo non abbiamo iniziato la partita nel migliore dei modi. Abbiamo subito due gol ed è stato difficile rimettersi in carreggiata. Nella ripresa abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto tante occasioni per segnare ma non era la nostra giornata. A fine primo tempo tutta la squadra era triste, arrabbiata. Dovevamo segnare un gol, in trasferta è molto importante. Continueremo a lavorare, anche se è un periodo difficile perché ci sono tante assenze. Bisogna dare tutto ugualmente».