Napoli, la situazione sul riscatto di Ospina: e su Meret e Karnezis…

Calciomercato Napoli, la società a lavoro per confermare il terzetto dei portieri. La situazione sul riscatto di Ospina

Il Napoli riscatterà David Ospina. Secondo Gazzetta dello Sport, i soldi che arriveranno dalla cessione di Raul Albiol verranno girati alle casse dell’Arsenal per il riscatto dell’estremo difensore colombiano, attualmente impegnato in Copa America.

Ancelotti potrà così completare il terzetto-portieri. In questa stagione Meret, Ospina e Karnezis si sono alternati e potrebbero continuare a farlo. L’allenatore ex Real Madrid e Milan avrebbe chiesto la conferma di tutti e tre. Il Napoli lavora per accontentarlo.