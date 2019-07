Paradosso Insigne: capitano del Napoli e in primo piano sulle copertine per la presentazione delle nuove maglie, ma la sua permanenza è ancora in bilico

Nessuno si azzarda a dire che andrà via, nessuno però si azzarda a ribadire che resterà al 100%; e una cosa è sicura: parole come “Se arriverà un’offerta in tempi consoni per correre ai ripari la valuteremo” il presidente De Laurentiis, su Lorenzo Insigne, non le aveva mai pronunciate.

La situazione è piuttosto chiara: c’è un gentleman agreement tra De Laurentiis e Raiola, tale che se arrivasse una proposta non di troppo inferiore agli 80 milioni, il Napoli lo lascerebbe partire neanche troppo a malincuore, risolvendo un piccolo caso diplomatico che impensierisce la piazza e trovando più facilmente il budget per l’ennesima operazione con Raiola: l’acquisto di Lozano. Come vi diciamo da giorni, per l’arrivo del messicano non è indispensabile la partenza di un big, ma devono incastrarsi una serie di fattori nel mercato degli esuberi. La cessione di Insigne, oltre ad agevolare l’arrivo di Lozano, sarebbe soprattutto decisiva per il Napoli per arrivare ad abbinare all’esterno del PSV anche una punta centrale, completando l’opera di costruzione di una squadra da scudetto. Nome in pole, a quel punto, sarebbe quello di Zapata.

Intanto continua l’estate particolare di capitan Insigne. Volto principale sulle copertine che presentano la nuova maglia, al centro di continue prese di posizione sui social da parte dei familiari che ne ribadiscono, in maniera talvolta un po’ goffa, la continuità con la maglia azzurra; senza che ne lui, ne il presidente, siano finora usciti allo scoperto sgombrando definitivamente il campo dagli equivoci, che evidentemente equivoci non sono.