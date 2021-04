Napoli, le scelte di Gattuso: in attacco tutto su Osimhen

Gennaro Gattuso vuole prendersi la rivincita del girone d’andata e nella sfida con l’Inter punterà tutto sul ritrovato Osimhen

La gara d’andata tra Inter e Napoli vinta dai nerazzurri segnò l’inizio della cavalcata di Conte e l’insorgere dei primi mugugni di De Laurentiis. In questi giorni si parla tanto di un possibile addio di Gattuso a fine stagione: quel che è certo è che il tecnico del Napoli è concentratissimo sulla sfida di questa sera.

Finalmente i partenopei potranno contare su una rosa ampia, con un ritrovato Osimhen che partirà dal primo minuto. Per Mertens ci sarà spazio nella ripresa anche perché Zielinski ha recuperato e sarà regolarmente in campo dal 1′. Per il resto più Politano di Lozano secondo La Gazzetta dello Sport, in mediana si consolida il duo Fabian–Demme.