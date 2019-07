Napoli, le voci su Icardi e il nuovo look del San Paolo: i tifosi sognano

Clima di festa a Napoli per la cerimonia di apertura delle universiadi mentre impazzano le voci sull’attaccante argentino

Una delle note maggiormente stonate della prima stagione ancelottiana del Napoli, è stata rappresentata senz’altro dal distacco inedito tra il club e la sua gente, con affluenza allo stadio ai minimi storici e un clima che mai si è avvicinato a quello di grande trasporto dell’anno precedente, se non in occasione delle grandi notti Champions. Adesso, un po’ il mercato, un po’ il nuovo look del San Paolo e un po’ l’essersi liberati del fantasma di Sarri dopo la firma dell’ex tecnico azzurro con la Juventus, stanno riportando nella piazza un entusiasmo che non si vedeva da un po’.

Gran successo ieri a Fuorigrotta per la cerimonia di apertura delle Universiadi, i fondi per la cui organizzazione hanno permesso al comune di rinfrescare lo stadio del Napoli. Sediolini nuovi, rigorosamente azzurri con sfumature bianche e gialle e giochi di luci stile Allianz stadium, anzi, anche più moderni, renderanno l’esperienza visiva molto più accattivante per gli spettatori, e ieri se ne è avuto un ricco assaggio. Nel frattempo, mentre a Napoli si festeggiava, da Sky Sport tornavano a rimbalzare le voci su Icardi: il Napoli ci prova mettendo a disposizione un ricco ingaggio per il giocatore e 60 milioni più bonus per l’Inter.

Un sogno o una possibilità? Al momento probabilmente più un sogno, ma se i pezzi del puzzle dovessero incastrarsi a dovere, anche con qualche cessione eccellente, ecco che gli scenari potrebbero cambiare. C’è anche la Juve, certo. C’è sempre la Juve. Ma è il Napoli ad aver più bisogno dell’argentino, che a Torino farebbe fatica a trovare immediatamente collocazione in un sistema come quello di Sarri in cui Cristiano Ronaldo potrà fare principalmente la prima punta. Regalare alla piazza Manolas, James Rodriguez e Icardi, oltre a suscitare un coinvolgimento da sempre necessario da parte della città per far sì che la squadra si esprima al meglio, sarebbe un dichiarato tentativo di attacco al palazzo. Che come ci ha spiegato Sarri recentemente, non è un’espressione allegorica particolare, ma semplicemente un riferimento volto al desiderio feroce di andarsi a prendere lo scudetto.