L’intensità di Allan è fondamentale nella fase difensiva del Napoli. Anche in questa Serie A ha numeri da record

In questo inizio di stagione del Napoli, Allan si sta distinguendo per la consueta intensità che dà alla squadra. Basti pensare che, tra i giocatori con almeno 180′ giocati in Serie A, il brasiliano per ora ha la media più alta. Ben 4.5 tackle vinti ogni 90′.

Nessun altro fa meglio di Allan. L’ex Udinese è determinante nelle transizioni difensive dei partenopei.