Conferenza stampa Di Lorenzo: «Importante tornare a giocare questa competizione»

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool. Le sue dichiarazioni:

CHAMPIONS LEAGUE – «E’ importante tornare a giocare questa competizione, per la società e anche per i tifosi. Cercheremo di metterli in difficoltà con la spinta del nostro pubblico. Non ho grande esperienza nella competizione, ma è bello poter affrontare squadra con questo blasone. Dovremo stare attenti in fase difensiva. Obiettivo? Sicuramente passare il girone poi vedremo».

KVARA – «Gli ho scritto subito un messaggio di benvenuto e che lo avremmo aspettato in squadra. Ora è sotto gli occhi di tutti, è partito bene e spero lo faccia anche domani».