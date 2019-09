Napoli Liverpool: Fabian Ruiz mediano nel 3241 di Ancelotti

Fabian Ruiz ha fatto il mediano nel Napoli disegnato da Ancelotti. Lo scopo della formazione era quello di sfruttare le lacune del Liverpool

Se nelle prime partite Fabian Ruiz aveva fatto la sottopunta del Napoli, ora Ancelotti lo sta facendo tornare davanti alla difesa. Nonostante le grafiche parlino di 4231, in realtà i partenopei contro il Liverpool si sono schierati con un 3241 in fase di possesso.

Di Lorenzo terzo difensore di destra, Allan e Fabian Ruiz in mezzo con Callejon e Rui alti a dare ampiezza. In avanti, Mertens e Insigne alle spalle di Lozano. Lo scopo era sfruttare la posizione larga degli esterni, col Napoli che è stato pericolosissimo grazie a Rui e Callejon. Inoltre, spesso si trovavano Mertens e Insigne tra le linee, che poi si connettevano con gli esterni. L’unico difetto è che a volte Ruiz ha sofferto la pressione dei Reds, col Liverpool che per vie centrali ha condotto ripartenze pericolose dopo aver recuperato palla.