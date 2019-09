Youth League Napoli Liverpool 1-1: cronaca e tabellino

Allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore, la prima giornata gruppo E della Youth League 2019/2020, tra Napoli e Liverpool: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Esordio nella Youth League 2019/2020 per il Napoli Primavera, avversario i pari età del Liverpool. Per questo match, il tecnico dei partenopei, Roberto Baronio ha richiamato in squadra anche il talento Gianluca Gaetano che, in questa inizio di stagione, ha fatto parte della Prima Squadra.

Sintesi Napoli Liverpool

Ore 13.30 – Squadre in campo per il riscaldamento, diramate anche le formazioni ufficiali: tra le fila del Napoli c’è Gianluca Gaetano che parte dall’inizio. Tra pochi minuti inizierà la gara.

1′ Inizia la partita! Primo pallone battuto dal Napoli

5′ E’ il Liverpool a fare la gara, prima conclusione degli ospiti che termina alta sopra la traversa

13′ Si affaccia in avanti il Napoli, palla in mezzo per Gaetano che tenta la conclusione che viene ribattuta dalla difesa

14′ Ancora Napoli che attacca, da posizione defilata Gaetano tenta un tiro a giro: controlla il portiere

18′ Traversa Liverpool! Cross in mezzo per Williams che colpisce di testa, pallone che rimbalza sulla traversa e termina sul fondo

24′ E’ il Liverpool a fare la partita, il Napoli attende e quando può riparte in contropiede

25′ Cooling break: terreno pesante e caldo asfissiante, le squadre hanno qualche minuto per dissetarsi

28′ GOL NAPOLI! Perde palla il Liverpool in mezzo al campo, ripartenza fulminea del Napoli, Costanzo mette in mezzo per Mancino che in diagonale spedisce la palla alle spalle del portiere avversario

34′ Il Napoli chiude bene gli spazi, il Liverpool non riesce a costruire gioco

41′ Tiro a giro di Gaetano dai venti metri, palla che sfiora il palo e termina sul fondo

44′ Ci sarà un solo minuto di recupero

45′ Termina la prima frazione di gioco! Napoli in vantaggio

Ore 14.45 – Squadre negli spogliatoio, tra un quarto d’ora al via la ripresa

46′ Al via la ripresa!

53′ Il Liverpool attacca! Ripartenza di Jones che supera l’avversario, si accentra, scarica in mezzo per Elliot che da due passi calcia alto sopra la traversa

58‘ Liverpool in avanti, ci prova Clarkson da posizione defilata palla che colpisce il palo

62′ Primo cambio per il Liverpool: esce Larouci, al suo posto entra Norris

63′ Napoli che prova il raddoppio con Cioffi, blocca il portiere avversario

70′ Secondo cambio per il Liverpool: esce Dixon-Bonner, al suo posto Stewart

71′ Doppio cambio per il Napoli: esce Mamas ed entra Esposito, fuori anche Mancino (l’autore del gol), al suo posto Vrakas

79′ Doppio cambio Napoli: escono Vrikkis e Costanzo, al loro posto Manzi e Zanon

80′ Liverpool che sta attaccando per cercare il pareggio, il Napoli si difende bene

81′ Nuova sostituzione per il Liverpool: fuori Clayton, al suo posto Longstaff

86′ GOL LIVERPOOL! Pareggia Stewart

89′ Ci saranno cinque minuti di recupero

91′ Calcio di punizione battuto dal Napoli, palla in mezzo per Senese che colpisce di testa: gestisce il portiere avversario

96′ Termina la partita! Primo punto per il Napoli in questa Youth League

Youth League Napoli-Liverpool tabellino

Marcatori: 29′ Mancino (N); 86′ Stewart

NAPOLI (3-4-3) – Idasiak, Senese, Costanzo, D’Onofrio; Potenza, Marrazzo, Mamas, Vrikkis; Mancino, Gaetano, Cioffi. All. Baronio

LIVERPOOL (4-3-3): Winterbottom; Williams, Larouci, Hoever, Clayton, Boyes, Dixon-Bonner, Clarkson, Elliott, Jones, Cain

Ammoniti:

Convocati Napoli Primavera

Ceparano, Cioffi, Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Gaetano, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A, Manzi, Marrazzo, Potenza, Senese, Sgarbi, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanon.

Youth League Napoli Liverpool, diretta tv

Il match, in programma alle ore 14, sarà visibile in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre. Tutti i tifosi e gli appassionati di calcio potranno seguire in diretta il match. Calcionews24, vi darà tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la diretta testuale della partita.

di Francesco Saverio Petito