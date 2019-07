Napoli, lo Shanghai Shenhua ci prova per Callejon: la situazione

Calciomercato, il Napoli riceve le avance dello Shangai Shenhua per l’esterno spagnolo, Callejon. La situazione

Lo Shangai Shenhua è pronto a firmare assegni in bianco pur di assicurarsi un esterno offensivo. Ci ha provato per Willian del Chelsea e Perisic dell’Inter, incassando risposte negative. Nel frattempo, attende una risposta della Roma per El Shaarawy.

Ma non si ferma qui. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il club cinese avrebbe bussato alle porte del Napoli per Callejon. I partenopei avrebbero prontamente declinato le avance dei cinesi. In giornata, si è registrato anche un tentativo per Cuadrado della Juventus.