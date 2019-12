Napoli, Lobotka è vicinissimo: ecco ingaggio e costi dell’operazione

Secondo la Gazzetta dello Sport, Stanislav Lobotka è a un passo dal Napoli di Rino Gattuso: ecco cifre e dettagli

Il Napoli è molto vicino a chiudere il primo colpo di mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i partenopei nella giornata di oggi formalizzeranno l’offerta al Celta Vigo per Stanislav Lobotka.

La proposta che oggi sarà presentata agli spagnoli è di 15 milioni di euro più bonus per un totale di 20 milioni. Il club iberico farà la sua controproposta: 25 milioni di euro, la metà della clausola rescissoria, per lasciar partire il suo regista. Sarebbe già stato stabilito anche l’ingaggio che percepirà lo slovacco: 2 milioni di euro per i prossimi cinque anni.