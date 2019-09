Napoli, ma quale Icardi: Ancelotti si gode un super Llorente: i suoi numeri

Napoli, ma quale Icardi: Ancelotti si gode un super Llorente: i numeri del basco nel suo incredibile avvio di stagione

I sogni di mercato se ne sono andati con l’estate. E di Icardi, a Napoli, non resta nemmeno la suggestione mai concretizzata. Spazzata via dall’arrivo a parametro zero di Fernando Llorente, grande protagonista dell’avvio di stagione.

L’attaccante iberico ha già messo a segno tre reti, disputando 108′ in campionato e 25 in Champions League. La media è quella di un gol ogni 44.5 minuti, cioè – su per giù – di uno per ogni frazione giocata. Dato cui andare a sommare anche l’assist regalato a Mertens nella gara d’esordio contro la Samp.