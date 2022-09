Napoli, macchina da gol: le vie infinite della squadra di Spalletti

Il Napoli è una vera e propria macchina da gol in campionato come in Champions League: Spalletti e le sue vie infinite

Il Napoli è una vera e propria macchina da gol in campionato come in Champions League: Spalletti e le sue vie infinite.

Senza Osimhen il tecnico sta utilizzando Raspadori e Simeone in alternanza per avere soluzioni diverse durante la partita. La forza degli azzurri sta proprio nella fase realizzativa e la concretezza sotto porta. Venti i gol in totale sin qui segnati e ben 11 giocatori diversi a segno. Contro il Milan Spalletti vuole provare a non dare punti di riferimento per colpire i rossoneri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.