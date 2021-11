Il figlio di Diego Armando Maradona contro la maglietta del Napoli in onore del Pibe de Oro

Il Napoli oggi scenderà in campo con una maglia in onore di Diego Armando Maradona e questo ha fatto arrabbiare il figlio del Pibe de Oro contro gli ideatori. Ogni immagine di Diego è coperta da diritti di immagine, ma gli avvocati di Morla e Ceci (ideatori della divisa e di una statua che verrà esposta allo stadio) spiegano.

LE PAROLE – «Morla e Ceci condividono il contratto dei diritti di immagine di Maradona per 15 anni, rinnovabile per altri 10. L’accordo prevede che versino il 50 per cento dei contratti a Diego e ora agli eredi. Quel contratto è stato sottoscritto davanti a un notaio che ha recentemente confermato le piene capacità di Maradona. Ceci puntualmente versa sul conto indicato dal tribunale di La Plata il 50 per cento ai figli, che sono 5 e potrebbero diventare 8 perché vi sono tre richieste di filiazione. È stato fatto un accordo tra il signor Ceci e il Napoli per l’immagine di Maradona, peraltro disegnata da un artista, sulle maglie: De Laurentiis è stato di un’estrema correttezza».