Maurizio Sarri è tra gli allenatori più chiacchierati del momento dopo l’addio al Napoli e il possibile approdo al Chelsea. Questa sera però il tecnico non era a Londra, anzi…

E’ tutto da scrivere il futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico ha dato l’addio al Napoli dopo le incomprensioni con il presidente Aurelio de Laurentiis, che ha deciso di voltare pagina e di puntare su Carlo Ancelotti, e non mancano le squadre interessate: a partire dal Chelsea passando per il Tottenham, anche se nelle ultime ore sono sorti dei dubbi (leggi anche: Il paradosso di Sarri: poteva andare ovunque, rischia di rimanere fermo).

In corso trattative e contatti, anche se Maurizio Sarri ha deciso di trascorrere una serata particolare. L’allenatore ex Empoli non era a Londra per contrattare il suo trasferimento ai Blues, ma a San Benedetto del Tronto. Infatti il tecnico era allo stadio Riviera delle Palme per assistere a Sambenedettese-Cosenza, sfida valida per i preliminari Playoff di Serie C. La sfida è terminata 0-2 per i calabresi, con il manager toscano che ha evidenziato ancora una volta la sua priorità in assoluto: il calcio e lo studio della tattica, anche negli stadi che non sono propriamente San Siro o il Bernabeu. Ecco la foto: