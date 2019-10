Napoli, Meret: «Siamo delusi, ma nessun dramma»

Il portiere del Napoli Meret ha commentato il pareggio rimediato contro il Genk in Champions League

Leggera battuta d’arresto del Napoli in Champions League. La squadra di Carlo Ancelotti non è andata oltre lo 0-0 contro i belgi del Genk, ma per il portiere Alex Meret non tutto è da buttare: «Siamo delusi perché abbiamo creato tanto e colpito tre pali, ma non dobbiamo fare nessun dramma. Pensiamo già alla prossima partita».

Meret ha continuato ai microfoni di Sky Sport: «Sono contento della prestazione. In difesa siamo stati ordinati e concentrati anche quando il Genk ci ha messo sotto. Dobbiamo ripartire da questo».