Il folletto del Napoli Dries Mertens ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la splendida tripletta con cui ha affossato l’Empoli

Uno straordinario Dries Mertens ha abbattuto l’Empoli di Andreazzoli e portato il Napoli al secondo posto in solitaria, a -3 dalla Juventus in attesa delle partite di domani. Queste le sue parole a fine gara, con il pallone della partita al braccio: «Da due anni sto facendo l’attaccante, ho sempre preso una volta il pallone per una tripletta e anche quest’anno lo volevo. Mi sento molto bene, anche la squadra sta giocando bene, siamo cresciuti tanto a livello individuale. Approfittiamo del periodo ottimo di forma di qualche giocatore. La partita di oggi non è stata la nostra migliore. L’Empoli palleggia bene, ma noi nei momenti importanti abbiamo fatto gol».

Dries Mertens passa poi al dualismo con Arkadiusz Milik e alla gara con il PSG: «Io non dico di dover giocare sempre, ma volevo giocare con la Roma perché mi sentivo bene ed era una partita importante. Ma tutti vogliono giocare. Io dico sempre che è meglio non parlare dopo la partita, ero arrabbiato, ma il giorno dopo ho parlato col mister e andava già molto meglio. Se gioco con il PSG? Sicuro! (ride, ndr.)».